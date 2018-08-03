Yaklaşan Google Pixel 3 XL, son iki ay boyunca adil sayılabilecek çeşitli sızıntılara sahne oldu. Ancak bunlar çoğunlukla fotoğraflardı ve hala cihazların özellikleri hakkında nispeten az bilgi sahibiyiz. Son olarak arka taraftaki tek kamera düzeneği ve çentikli ekran tasarımı doğrulanmıştı.

Google Pixel 3 XL Güçlü Bir Çipsetle Geliyor

Ancak bugünün sızıntısı daha çok donanımlarla ilgili. Bir Geekbench listelemesi, Google’ın Pixel 3 XL modelini Snapdragon 845 yonga seti, 4 GB RAM ve Android 9.0 P çalıştırırken gösteriyor. SD845, geçen seneki Pixel 2 XL’nin SD835’ine kıyasla beklenen bir yükseltme olduğundan gerçekten sürpriz değil. Peki 4 GB RAM’e ne demeli?

4 GB RAM kullanıcıların büyük çoğunluğu için mükemmel olabilir. Geçen seneki Pixel 2 XL bu bellekle hala güzel işler çıkarıyor. Ancak 2018 yılında rakiplerin çoğunun en az 6 GB RAM sunduğu bir ortamda 4 GB, bu fiyat aralığında rekabet edebilmek için gerçekten yeterli değil.

Öte yandan, cihazın diğer Snapdragon 845 ile çalışan cihazlara kıyasla elde ettiği nispeten düşük puan dikkat çekiyor. Ancak bu erken bir mühendislik örneği de olabilir. Final sürümün daha iyi performans ve daha fazla bellek ile gelmesini bekliyoruz.

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