Dünkü haberimizde, Huawei’in hala ABD’de olmamasına rağmen, satışlarda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Apple’ı geçtiğini aktarmıştık. Bununla birlikte, Çinli şirketin şimdi gurur duyabileceği başka bir başarıya daha ulaştığı görülüyor. Görünüşe bakılırsa dünyada en çok çentikli akıllı telefonlar satan şirket olmuş durumda.

Huawei Yılın İlk Yarısında Tüm Rakiplerini Geçti

Bu Sigmaintell Consulting’in verileriyle ortaya çıktı. 2018’in ilk yarısında Huawei çentikli ekranı olan 25,4 milyon telefonu teslim etti. İkincilik ise 20,7 milyon adet ile Apple’a ait. Ardından Oppo, vivo ve Xiaomi geliyor.

Endüstride 2018’in başlangıcından 30 Haziran’a kadar 86,1 milyon çentikli cihaz satıldı. Huawei’in kendisi bu yıl zaten 100 milyondan fazla telefon satmayı başardı. Yani yaklaşık 4 cihazından 1 tanesi çentikliydi.

Aynı kaynak akıllı telefon ekran panellerinde ilginç istatistikler sunuyor. a-Si LCD ekranlar (Oksit LCD dahil) yılın ilk yarısında küresel sevkiyatların %42’sini oluşturdu ve 390 milyon adet satıldı. LTPS LCD paneller 340 milyon adetten %36 pazar payına sahipken, bu dönemde 200 milyon AMOLED ekran piyasaya çıktı.

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