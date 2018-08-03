Bugün Motorola, Chicago’daki özel bir etkinlikte Moto Z3 akıllı telefonunu duyurdu. Aynı ailede, Z3 Play’in arkasına konumlanıyor. Ancak arka kamera kurulumu ve kullanılan yonga setinin dışında bu modelle aynı. Yine de MotoMode’ları destekliyor ancak son Moto Z cihazı olacak, bu yüzden önümüzdeki yıldan itibaren bu modüler sisteme veda edebilirsiniz.

Moto Z3’ün Bu Özelliği Çok Sevilecek

Telefon, su sıçramasına karşı dayanıklı. Sol tarafta güç düğmesine ve sağ tarafta ise parmak izi tarayıcısına sahip. Z3, Google’ın Android P beta sürümlerine eklemiş olduğu ve Android’in stok versiyonunu hatırlatan bir gezinme düğmesini kullanıyor.

Z3’ün çift arka kamerası 1.25 um piksel, 12 MP bir kamera ile 12 MP f / 2.0 sensörlü monokrom bir başka kameradan oluşuyor ve çift LED flaşa sahip. 1.12 um piksel boyutunda ve 84 derecelik görüş alanı ile özçekimler için 8 MP f / 2.0 bir lens var. Süper AMOLED ekran 1080 x 2160 çözünürlükte ve 18:9 en boy oranı ile 6 inç büyüklüğe sahip.

Dümende 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile Qualcomm’un Snapdragon 835 çipseti bulunuyor. Evet, geçen yılın amiral gemisi yongaseti. 3000 mAh pil de çok etkileyici değil ama en azından bu sene yüksek kaliteli telefonlarda bu kapasiteyi birkaç defa gördük.

Moto Z3 Android 8.1 Oreo çalıştırıyor. Sadece Siyah renkte sunulacak. 16 Ağustos’ta ilk çıkışını Verizon üzerinden yapacak ve 480 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 24 ay x 24 dolar şeklinde taksit imkanı sunuyor.

Gelecek yıl operatörün 5G ağı kullanıma sunulduğunda, Qualcomm’un X50 modemini (2,000 mAh ek pil kapasitesiyle) Z3’ünüze getirecek olan 5G MotoMod’u satın alabileceksiniz. Söz konusu aksesuar için fiyatlandırma bu yıldan sonra açıklanacak. Bu arada firma 100 dolar üstü tüm MotoMod’larını sınırlı bir süre için 50 dolardan satışa sundu.

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