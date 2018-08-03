Oppo R17‘de parmak izi okuyucu olup olmadığını merak etmiştik. Arkada değilse bile ekranın altında mı olacaktı? Yeni iddialar tam olarak bu konuya işaret ediyor. Parmak izi tarayıcısının ekrana yerleştirileceğini gösteriyor.

Oppo R17 Ekran Gövde Oranıyla Rekor Kırabilir

Ancak bu söylentinin güvenilirliği sorgulanıyor. İddiada çift arka kameranın dikey olacağı söylenmiş. TENAA’nın görüntülerinde kamera yataydı. TENAA’ya rastgele söylentilerden daha fazla inanmak eğilimindeyiz, ancak karışıklık olduğu ihtimali de mümkün.

Oppo F9 Pro’nun resmi görüntüsünde yatay bir çift kamera ve küçük bir çentik gösterilmişti. Söylentide, özellikle çentikler bile birbirine çok benzediğinden F9 Pro ile R17 birbirine karıştırılmış olabilir.

Bu durumda Oppo R17, tıpkı OnePlus 6 gibi, dikey bir çift kameraya sahip olacak. İki şirketin tasarım öğelerini paylaştığı biliniyor. Ancak arka kamera, son zamanlarda ayrıldıkları tek yerdi. R15 yatay, OnePlus ise dikey bir kamerayla geldi.

Oppo’nun R17’de (daha üst düzey) dikey bir kamera ile gelmesi ve F9’da ise eski tasarımla devam etmesi imkansız değil. Fakat bu söylenti bir süre “belki” kategorisinde kalmaya devam edecek.

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