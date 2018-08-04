Asus yeni ZenFone 5z akıllı telefonu için büyük bir OTA güncellemesi yayımlamaya karar vermiş görünüyor. Yola çıkmış olan güncellemenin içeriğinin büyük çoğunluğunu kamera ve kamera uygulaması oluşturuyor.

Asus ZenFone 5z Kamerası Artık Çok Daha İyi

Güncellemeyi cihazlarına indiren kullanıcılar ZenFone 5z’lerinde aşağıdaki şu değişiklikler ile karşılaşmayı bekleyebilirler:

RAW dosya desteği

Etkinleştirilmiş Panorama özelliği

EIS için açma / kapama düğmesi eklendi

Pro modunda etkin flaş özelliği

Filtreler Gerçek Zamanlı Filtreler’e yükseltildi

Geliştirilmiş HDR işlevselliği

Geliştirilmiş kamera kararlılığı

Geliştirilmiş otomatik pozlama

Geliştirilmiş fotoğraf keskinliği

Geliştirilmiş otomatik odaklama işlevi

Geliştirilmiş yavaş çekim kalitesi ve dosya boyutu (720p)

Videoda 192 kbps artırılmış ses kalitesi

Geliştirilmiş genel video kalitesi

Geliştirilmiş Wi-Fi kararlılığı

Diğer hata düzeltmeleri

Yeni kamera özelliklerinin yanı sıra kalitenin genel olarak iyileştirilmesi kullanıcıları oldukça mutlu edecektir. Zira böylece söz konusu telefonun hem fotoğraf hem de video çekim deneyimi büyük oranda değişmiş olacaktır.

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