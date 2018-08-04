Asus yeni ZenFone 5z akıllı telefonu için büyük bir OTA güncellemesi yayımlamaya karar vermiş görünüyor. Yola çıkmış olan güncellemenin içeriğinin büyük çoğunluğunu kamera ve kamera uygulaması oluşturuyor.
Asus ZenFone 5z Kamerası Artık Çok Daha İyi
Güncellemeyi cihazlarına indiren kullanıcılar ZenFone 5z’lerinde aşağıdaki şu değişiklikler ile karşılaşmayı bekleyebilirler:
- RAW dosya desteği
- Etkinleştirilmiş Panorama özelliği
- EIS için açma / kapama düğmesi eklendi
- Pro modunda etkin flaş özelliği
- Filtreler Gerçek Zamanlı Filtreler’e yükseltildi
- Geliştirilmiş HDR işlevselliği
- Geliştirilmiş kamera kararlılığı
- Geliştirilmiş otomatik pozlama
- Geliştirilmiş fotoğraf keskinliği
- Geliştirilmiş otomatik odaklama işlevi
- Geliştirilmiş yavaş çekim kalitesi ve dosya boyutu (720p)
- Videoda 192 kbps artırılmış ses kalitesi
- Geliştirilmiş genel video kalitesi
- Geliştirilmiş Wi-Fi kararlılığı
- Diğer hata düzeltmeleri
Yeni kamera özelliklerinin yanı sıra kalitenin genel olarak iyileştirilmesi kullanıcıları oldukça mutlu edecektir. Zira böylece söz konusu telefonun hem fotoğraf hem de video çekim deneyimi büyük oranda değişmiş olacaktır.
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