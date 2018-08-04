İnanılmaz derecede popüler battle royale oyunu Fortnite‘ın yaratıcıları olan Epic Games, oyunun Android sürümünün Play Store’a sunulmayacağını açıkladı. CEO Tim Sweeney tarafından onaylandığı üzere, bunun yerine geliştiricinin kendi web sitesinden dağıtılacak.

Fortnite, Android Play Store’a Gelmeyecek!

Buradaki temel sebep finansal görünüyor. Apple gibi, Google da satın almalar veya uygulama içi eşyalar olsun, mağazasında gerçekleşen her işlemden %30 alır. Bu kesim karşılığında Google, uygulama geliştiricisine ürününün dağıtımı, tanıtımı, kolay erişilebilirliği ve müşteri hizmetleri için bir platform sunuyor.

Sweeney, %30’luk kesintinin geliştiriciye sunulan bu hizmetlerle orantısız olduğunu ve kendilerine düşen %70’lik kısmın, oyunlarını geliştirme, çalıştırma ve destekleme maliyetini yeterince karşılamadığını düşünüyor. Play Store yerine, kendi mağazası olan Epic Games’i kullanarak oyuna yapılan ödemelerin tümünü kesintisiz bir şekilde alacak.

Epic şirketi şu anda Steam, Microsoft veya Apple mağazalarını kullanmak yerine, Windows ve Mac platformlarında kendi arayüzünü sunuyor. Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch ve Apple iOS gibi bu durumun mümkün olmadığı platformlarda, firma oyununu o platformların mağazasından dağıtmak zorunda kalıyor.

Buna rağmen, Epic Games devasa bir başarı yakaladı. Lansmanın ilk üç haftasında yalnızca iOS’da 15 milyon dolar kazandılar. Fortnite oynamak tamamen ücretsiz ve satın alabileceğiniz tek şey tamamen isteğe bağlı olan ve oyununuzu etkilemeyecek kozmetikler. Oyun genel olarak tüm platformlarda 1 milyar dolar geliri aşmış durumda.

Bu kararın uzun vadeli etkileri de merak konusu olacak. Epic Games‘in Play Store rotasından şaşması daha fazla indirmeye ulaşmasına engel olabilir. Bu nedenle uzun vadede %30’luk kesintiyi telafi edip edemeyeceklerini hep beraber göreceğiz. Ancak Epic firması şu ana kadar ne yaptığını biliyor gibi görünüyor.