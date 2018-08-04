Analistlerin raporlarına göre Huawei, 2018’in ikinci çeyreğinde dünyada rekor bir pazar payına ulaşmıştı ve bunun haberini sizlerle paylaşmıştık. Şirket son olarak Apple’ı geride bıraktı. Şimdiyse hakkında çok daha büyük bir iddia var.

Huawei, Apple’ın Ardından Samsung’u da Geçebilir!

Şirket bu yıl önce 180 milyon satış rakamına ulaşacağını açıklamış olsa da, yılın ilk yarısında 95 milyona ulaştığından bu hedefini 200 milyon ile güncelledi. Zira şirketin Mate 20 serisi henüz 2018’in dördüncü çeyreğinde bizlerle olacak.

CEO Richard Yu’ya göre firmanın mükemmel performansı çoğunlukla Çin ve Avrupa’da artan satışlardan kaynaklanıyor. Örneğin Çin‘de %37 oranında büyüme görülürken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da (EMEA) %73’lük bir artış var. Ayrıca, bu yılki amiral gemisi P20’ler, önceki nesle göre %45 daha yüksek satış elde etti.

Buradaki tek sorun Huawei telefonlarının taşıyıcılar tarafından sunulmasının yasaklandığı ABD pazarı ve şirketin bu konuda yapabileceği bir şey yok. Aynı şey Avustralya piyasası için de geçerli. Ancak CEO’ya göre Çin ve Avrupa pazarındaki büyüme kaçırılan fırsatları biraz olsun telafi ediyor.

İleriye baktığımızda Huawei, 5G telefonlarını 2018’in sonuna doğru test etmeye başlayacak. Böylece 2019 yılına hazır olacaklar. CEO, Huawei’in 2019‘daki performansıyla ilgili olarak oldukça iyimser. 2019 dördüncü çeyreğinde bir numaralı akıllı telefon üreticisi olacaklarına inanıyor. İddialı bir hedef ancak ne kadar gerçekçi olduğunu zaman gösterecek.