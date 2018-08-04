Huawei, bu sonbaharda Mate 20 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Lite sürümü artık çok daha az gizemli. Dün fotoğrafları TENAA tarafından yayınlandı ve bugünse özellikleri belli oldu. Mate 20 Lite alışılmadık derecede uzun ekrana, devasa pile ve en yeni Kirin 710 yonga setine sahip olacak.

Huawei Mate 20 Lite Özellikleri, Türkiye Çıkış Tarihi

Huawei Mate 20 Lite’nin çipseti listelenmedi. Ancak sekiz çekirdekli 2.2 GHz CPU, Huawei nova 3i’de de görülen Kirin 710’e açıkça işaret ediyor.

Ekran 6.3 inç büyüklüğünde. Ayrıca 19.5:9 orana ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Görüntülerin dikkatli analizi bizlere bir çentik bulunacağını gösteriyor. Huawei’in şu ana kadar pek çok çentikli telefon çıkardığı düşünüldüğünde şaşırtıcı değil. İçindeki işletim sistemi Android Oreo 8.1 tabanlı en yeni EMUI 8.2 olacak.

RAM 6 GB ve depolama alanı ise 64 GB. Arkadaki çift kamera 20 MP + 2 MP özelliğinde. Özçekim tarafında 24 MP ve 2 MP olmak üzere iki kamera bulunuyor ve bunlardan sadece bir tanesi derinlik sensörü görevi görüyor. Pil kapasitesi 3,650 mAh olarak belirtilmiş ancak bazı nedenlerden dolayı Çinli düzenleyici sıklıkla bunu yanlış girebiliyor.

Mate 20 Lite, 158.3 x 75.3 x 7.6 mm ölçülerinde ve 172 gram ağırlığında. Siyah rengiyle dokümanlanmış ancak Mate 10 Lite’ın sevilen Aurora Mavisi ve P20 Lite’ın Sakura Pembesi’ni bu cihazda görmek sevindirici olacaktır. Cihazın Türkiye çıkış tarihi için ekim ayı gösteriliyor.