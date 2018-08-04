Samsung, her ay yenilenen Android güvenlik yamasının yeni sürümünü yayımlamada bu kez beklenmedik biçimde hızlı davranmış görünüyor. Şirket, Google’ın kendi işletim sistemi için hazırladığı güvenlik yamasının Ağustos ayı sürümünü Galaxy S8‘e getirmiş durumda.

Samsung Galaxy S8 Önemli Bir Güncelleme Alıyor

Raporda Galaxy S8+ ile ilgili herhangi bir şey söylenmemiş olsa da, firmanın yeni güvenlik yamasını bu cihaza da sunacağına hiç şüphe yok.

Yama, G950FXXU3CRGH yapı numarasıyla Almanya’da görülmüş ve 418 megabyte’lık bir indirme işlemi yapılmasını gerektiriyor.

Güvenlik yamasının yanı sıra, değişim günlüğünde Samsung’un kendi yazılım çözümü olan Game Launcher ile ilgili de bir takım düzeltme ve iyileştirmelerin yapıldığından söz ediliyor.

Her halükarda eğer güncelleme bildirimini hala göremiyorsanız, Ayarlar menüsüne gidip Yazılım Güncelleme‘ye dokunarak Güncellemeleri Elle İndir özelliğini kullanabilirsiniz.