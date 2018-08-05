“2018 iPhone’lar Hakkında Bilinen Her Şey” adlı makalemizde Apple’ın gelecek iPhone’lar için benimseyebileceği olası isimlere kısaca değinmiştik. Geçtiğimiz senenin iPhone’ları görünümleri itibariyle birbirlerinden ayrılmıştı. Ancak bu sene hepsi aynı tasarım anlayışını taşıyor. Aynı zamanda Face ID, jestler ve çentikli ekran (ne yazık ki) gibi özellikler yönüyle de ortaklar.

2018 iPhone İsimleri Ne Olacak? İşte Cevabı

2017 iPhone’ların piyasaya sürülmesiyle Apple, adlandırma kuralıyla ilgili yeni bir çıkmaza girdi. Peki 2018’de nasıl ilerleyecek? Her şeyden önce şu anda iki farklı tipte rakamlandırma kullanan üç telefon olduğunu hatırlayalım. Gelin en muhtemel 2018 iPhone isimleri neler görelim ve nedenlerini açıklayalım:

OLED Ekranlı Amiral Gemisi iPhone İsimleri

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus – İsimlendirme düzeni bozulmamış olur. Gelecekteki iPhone isimleri için daha geniş seçenekler sunar. Ancak iPhone X’den daha iyi olmalarına karşın sanki öyle değillermiş izlenimi verebilir.

iPhone 11 ve iPhone 11 Plus – iPhone X’den sonra birden 11 rakamına atlanması yumuşak bir geçiş olmayacaktır. iPhone X’in başarısı görmezden gelinmiş izlenimi verecektir. Ancak alışılmış isimlendirme sistemi sürdüğünden kafa karışıklığı oluşmaz.

iPhone X ve iPhone X Plus veya iPhone Xs ve iPhone Xs Plus – iPhone X’in önemini tanıyan bir isimlendirme tercihi. Apple’ın “X” adını sürdürmesi cihazına değer verdiğini gösterecek. Tıpkı Mac işletim sistemi olan “OS X” ile yaptığı gibi. Gelecekteki isimlendirme seçenekleri daralacak. Ancak OS X’de bu durum işletim sistemine isim verilerek aşıldı. “iPhone Kar Leoparı”nı kim istemez ki?

iPhone X 2 ve iPhone X 2 Plus – Yine Apple için önemli bir mihenk taşı olan iPhone X’i hatırlatıyor. Diğer X’li isimlere göre gelecek isimlendirmeler ferah kalmaya devam eder. Bununla birlikte bazı müşteriler “X 2″yi “12” şeklinde yorumlayabilir. Çünkü 11’in atlanması için bir sebep yok. Apple belki Asyalılardan bir iki şey öğrenebilir; 4 rakamını uğursuz görmeleri gibi.

iPhone ve iPhone Plus – iPad’de izlenen adımı örnek alır ve artık model numarasını kenara bırakır. iPhone ürün yelpazesinde gezinirken sorun oluşturabilir; özellikle çevrimiçi alışveriş yapılıyorken.

iPhone Pro ve iPhone Pro Plus – iPad Pro’lara benzeyen bir yaklaşım. Apple, amiral gemisi ürünlerini Pro takma adıyla ayırt etmeyi deneyebilir. Fakat daha ucuz iPhone’ları isimlendirirken problemli. Pro Plus adı aynı zamanda bizlere bir tür farmasötik ilacı da hatırlatıyor.

Ana Akım LCD Ekranlı iPhone İsimleri

iPhone – Model numarasını bırakarak iPad yaklaşımını benimser. Amiral gemisi iPhone’lar Pro veya başka farklı bir takma isimle gelirse işe yarayabilir. Şu andaki yüksek fiyat noktaları nedeniyle daha ekonomik iPhone’lara doğru giderken problemli olabilir.

iPhone SE veya iPhone SE 2 – Mevcut iPhone SE’yi alır ve bunu daha büyük ekranlı bir model haline getirir. Küçük ekranlı iPhone fikri kaybolur ancak daha ekonomik cihazlara doğru gidilirken karmaşa oluşabilir.

iPhone SE Plus – Mevcut iPhone SE’den kendini ayırır. Mevcut SE’nin piyasada kalmasına izin verir.

iPhone 11 SE – iPhone 11 ile devam edilecekse tutarlı olabilir. Ancak 11’in yanına eklenen bir çift harf 11’den sanki “daha OLED” bir cihaz izlenimini verecektir.

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