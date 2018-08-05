Oppo R17‘nin özelliklerini henüz geçtiğimiz hafta öğrenmiştik ancak sadece bir hafta sonra cihaz şimdi web’de ortaya çıktı. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı artık aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Ancak yeni bir 3C sertifikası yayımlanmış durumda. Biraz belirsiz de olsa bize iki muhtemel sürüm hakkında ipucu veriyor.

Oppo R17 ve R17 Pro Resmen Geliyor!

Söz konusu iki cihaz R17 ve R17 Pro’ya karşılık geldiği öngörülen PBEM00 ve PBET00 model numaralarıyla sertifikasyon sürecinden geçmiş. Ancak diğer yandan, TENAA’nın listesi PBCM00 ve PBCT00 model numaralarını göstermişti. Bu da bir anlamda 3C’nin belgesiyle çelişiyor. Buradan 3C sertifikasının başka cihazlarla ilgili olduğunu veya TENAA’nın örneğin, R15 ve R15 Neo ile ilgili bir doküman hazırladığı sonucuna da varabiliriz.

Her iki durumda da, sızan fotoğraflar gerçek ve raporlar doğruysa, R17 serisi özellikle etkileyici tasarımı, üst kısımdaki minimalist çentiği ve ekran içi parmak izi okuyucusuyla dikkat çekeceğe benziyor. Bu bilgilerle birlikte Oppo R17 ve R17 Pro’nun artık resmen hazır olduğunu ve tüm dünyada satışa sunulmak için gün saydığını söyleyebiliriz.

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