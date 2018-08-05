Mobil oyun dünyası hali hazırda oldukça büyüdü ve Samsung’un Galaxy Note9 lansmanı için Epic Games ile ortak olduğu hakkındaki son söylentiler, bunu daha da doğruluyor. Sadece geçen gün, Samsung ve Epic Games’in Fortnite için – daha önce iOS’a çıkan PC oyunu – Galaxy Note9 sahiplerine özel bir anlaşma yaptıklarını duyduk. Oyun 30 gün boyunca Note9’a özel kalacaktı.

Samsung Galaxy Note9 Satın Alanlara Fortnite’da 15,000 V-Bucks

Bugün, Epic Games’in web sitesindeki bir kod satırı, şirketlerin ortaklığını daha da genişlettiğini gösteriyor. Galaxy Note9’u satın alırken, V-Bucks denen 15,000 sanal oyun içi para kazanacaksınız, bu da yaklaşık 150 dolar değerinde. Kısacası oldukça cömert bir miktar.

Buna ek olarak, son rapor bir aylık özel süresinin toplam dört ay kadar uzatılabileceğini iddia ediyor. Şimdi bu çok daha özel bir anlaşma demek!

Ancak, Epic Games’in sunucularının platformlar arası oyun oynamaya izin verip vermediğini merak ediyoruz. Çünkü uygulama sadece iOS için mevcuttu. O nedenle Galaxy Note9 sahipleri sadece birbirleriyle oynayacaksa bu bir tür kısırlık yaratabilir. Az sayıda oyuncu nedeniyle oyuna girişler uzayabilir ve oyuncuları bezdirebilir.

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