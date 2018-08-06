Geçtiğimiz günlerde Google’ın Çin’deki düzenlemelere ve sansüre uyacak özel bir arama motoru geliştirdiği söylentileri ortaya çıkmıştı. Google henüz böyle bir projenin varlığını onaylamamış olsa da, 6 Amerikalı senatörün Google’ın CEO’su Sundar Pichai’ye resmi bir mektup göndermesine yetecek kadar ciddi karşılandı. Projenin kod adı “Dragonfly” ve Google’dan bunun gerçekten doğru olup olmadığına dair açıklama yapılması istenmiş.

ABD, Google’ın Çin Arama Motoru Fikrinden Rahatsız

ABD’li senatörler, Çin rejiminin haberleşmeye yönelik sensörler koyarak insan haklarını ihlal ettiğinden dolayı Google’ın hükûmet ile birlikte çalışarak bu suça dahil olmasından endişe ettiklerini belirtiyorlar. Bunun bir diğer anlamı da; ABD, Google’ı Çin ile çalışmaması için uyarıyor.

Hükûmetin uyguladığı sansürlerin son örnekleri arasında, ülkede yaşanan çocuk aşısı skandalının ardından Weibo’da “aşı” kelimesinin yasaklanması olayı var. Bu bazı kesimler tarafından halkın galeyana gelmesini önlemek şeklinde yorumlanırken, hükûmetin hatalarını örtme çabası olarak görenler de var.

Senatörler tarafından şirkete yöneltilen sorular arasında şunlar var: “Google, Çin ile sansürlü bir arama motoru veya sansürlü uygulamalar geliştirme sürecinde mi?”, “Dragonfly’ı yönetmekle görevli Google çalışanları, internet haber içerikleri sunan diğer teknoloji şirketlerinden istendiği gibi “Marksist haber değerleri” ve “sosyalist değerler” hakkında resmi zorunlu eğitimlere katılmak zorunda kalacak mı?”

Çin hükûmeti hali hazirda yürüttüğü bir programla insanların davranışlarını ölçerek onlara sosyal bir statü veriyor. Google bu anlamda insanların daha isabetli ölçülmesi adına hükûmete belirli bilgiler vermek isteyebilir. Bu noktada Google’dan gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor.

Senatörler ayrıca, Google’ın 2010‘da arama motorunu Çin’den çıkarması ile şimdi Çin’e özel bir arama motoru geliştirmeyi istemesi arasında neyin değiştiğini bilmek istiyor. Zira Çin’in hali hazırda bir arama motoru geliştirmiş olduğu belirtiliyor. Bilgiye erişimin kısıtlanması endişelerden biriyken, bir diğer sual ise Google’ın kişilerin arama geçmişini hükûmetle paylaşıp paylaşmayacağı. Zira Google böyle bir şeyi yaparsa yetkililerle başı belaya girebilir demektir.

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