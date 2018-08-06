Dünyanın ilk 5G akıllı telefonları için resmi tarih açıklandı. Bu anlamda dünyanın ilk yüksek hızlı internet şebekesi önümüzdeki 2019 yılında yayına başlayacak.

İlk 5G Telefonlar İçin Tarih Verildi!

İlk 5G internet hızı Amerika Bileşik Devleti servis sağlayıcısı Verizon tarafından sunulacak. Bu yüksek hızlı ağ mobil telefonlara özel olarak kurulacak. Henüz bir resmi duyuru yapılmazken bütün ipuçları hali hazırda Verizon Wireless’a işaret ediyor.

5G Moto Mod‘un 2019 yılında satışa sunulacağının duyurulmasıyla beraber yüksek hızlı telefonların bu tarihte geleceği de belli olmuş oldu. Zira söz konusu Moto Mod ile, desteklenen tüm cihazlar anında 5G hızına sahip olabiliyor. Verizon için öngörülen çıkış tarihi de tam olarak bu.

Daha önce ZTE‘nin de 2019’da Verizon üzerinden yüksek şebeke hızı destekleyen bir telefonunu satışa sunacağını duymuştuk. Bu anlamda her şey tek bir servis sağlayıcısına işaret ediyor. Şirket şu anda ABD’nin dört şehrinde genişbant ağlarını kurmaya başladı. Yeni bağlantı sistemi bir anlamda ilginç de olacak. Zira yalnızca milimetre dalgaları denilen sinyallerle yayılabiliyor. Bu da sadece çok kısa mesafeleri yol alabiliyor.

Bu nedenle gerçek yüksek hız deneyiminden uzun yıllar boyunca yalnızca yoğun nüfuslu şehirlerde yararlanılacak. Bu alanlar basketbol sahaları, konser salonları veya alışveriş merkezleri gibi noktalar olacak. Yeni geniş bant internetin 4G’nin yerini alabilmesi yakın zamanda pek mümkün görünmüyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.