Akıllı telefonunuzda kurulu olan Instagram’da canlı yayın bildirimlerini kapatmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android ve iOS işletim sistemlerinin her ikisi de bir uygulamanın bildirimlerini etkinleştirme ya da devre dışı bırakma olanağını sunuyor. İşletim sistemlerinde ilgili menülerde her bir uygulama için bildirimleri açma / kapatma butonu bulunmakta. Örneğin zaman zaman oynadığınız ve çok da önemsemediğiniz bir oyun sürekli olarak bildirim gönderiyorsa bu durum sizi rahatsız edebilir ve bildirimlerini sonlandırmak isteyebilirsiniz.

Instagram‘da özel bir durum söz konusu. Uygulamanın kendi ayarları farklı türden bildirimleri ayrı ayrı etkinleştirme / devre dışı bırakma olanağı sunuyor. Instagram’ın canlı video / canlı yayın bildirimlerinden bıktıysanız Instagram’da canlı yayın bildirimlerini kapatmak için ele alacağımız işlemi basitçe uygulamanız yeterli olacaktır.

Instagram’da Canlı Yayın Bildirimlerini Kapatmak

Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını çalıştırın. Profil sekmesine dokunun, buradaki dişli çark simgeli butonu kullanın. Instagram’ın ayarlarının yer aldığı menü karşınıza gelecektir. Settings ekranında Notifications sekmesine doğru kaydırma yapın ve Push Notifications‘a dokunun. Live Videos bölümüne gelin. Burada On seçeneği işaretli durumda olacaktır, siz Off seçeneğini etkinleştirmelisiniz.

Live Videos seçeneğini devre dışı bıraktığınızda artık Instagram’da takip etmiş olduğunuz hesapların canlı yayın bildirimlerini almayacaksınız. Fakat Instagram’ın diğer bildirimleri son bulmayacak, onlar eskisi gibi gelmeye devam edecek.

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