iPhone 6S ile tanıtılan 3D Touch teknolojisi ile kullanıcılar dizüstülerdeki trackpad benzeri bir özelliği aktive etmek için ekrana sertçe basabiliyordu. Bunu yaparken imleci daha hassas ve daha kolay bir şekilde hareket ettirmek mümkün oluyor. iPad kullanıcıları ise şu anda iki parmaklarını klavyeye yerleştirerek imleci hareket ettirebiliyorlar.

iOS 12 Dizüstülere Benzer Bir Özellikle Geliyor

Ancak bunları yapmak yerine ekrandaki gizli bir trackpad özelliğine erişmek muhtemelen daha kolay ve hızlı olurdu. iOS 12 ile tam olarak bunu yapabileceksiniz. iOS 12’de trackpad’i kullanabilmek için tuşlar kaybolana kadar boşluk tuşuna uzunca basıyorsunuz. Ardından imleci sürüklemek için parmağınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Sertçe basmaya ya da birden çok parmağınızı kullanmaya gerek yok.

Yalnızca boşluk tuşuna basın ve bir dizüstü bilgisayar gibi telefonunuzu kullanın. Özellik şu anda Apple’ın yeni işletim sisteminin beta sürümünde mevcut ve resmi olarak yayımlanmadan önce belki değiştirilebilir hatta devre dışı bile bırakılabilir. Şimdilik gelişmeler için beklemede kalın.

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