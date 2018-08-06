Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, mevcut V35 ThinQ modelinin daha ekonomik bir versiyonu olarak değerlendirilebilecek Q8 (2018) modelini tanıttı. Yeni Q8 akıllı telefon devasa 6.2 inç genişlikli FullVision ekran ve dokunmatik kalemle geliyor.

LG Q8 (2018) Akıllı Telefon 6.2 İnç Ekran ve Stylus Kalemle Geliyor

Akıllı telefona güç veren Snapdragon 450 yongaseti 14 nm üretim teknolojili ve 1.8 GHz’de çalışan sekiz adet işlemci çekirdeği içeriyor. 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi hazır. Depolama alanı 2 TB’a kadar kapasitedeki microSD hafıza kartlarıyla genişletilebiliyor. (Gerçekçi olmak gerekirse şu an 512 GB’ın üzerine çıkmak mümkün değil.)

Q8 (2018) akıllı telefonun arka yüzünde 16 MP çözünürlüklü ve LED flaş destekli kamera mevcut. Amiral gemisi modellerinde çok başarılı geniş açı lensli ikincil kameralar kullanan firma bu cihazda maliyetleri kısmak adına arka yüzde tek kamera kullanmayı tercih etmiş. Ön yüzde 5 MP çözünürlüklü ve ‘süper geniş açılı’ selfie kamerası bulunmakta, bu kamera ile selfie çekimlerinize tüm arkadaşlarınızı dahil edebilirsiniz.

Cihazda bağlanabilirlik olanakları arasında USB-C, Bluetooth ve modern Wi-Fi 802.11 standartları hazır. 3.5 mm kulaklık bağlantısı, FM radyo; müzik tutkunlarını sevindirecek DTS:X 3D Surround Sound ve Hi-Fi Quad DAC hazır. IP68 ve MIL-STD 810G sertifikaları olduğu için zorlu koşullara dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz.

160.1 x 77.7 x 8.4 mm boyutlarındaki LG Q8 (2018) akıllı telefonun 3300 mAh kapasiteli pili Quick Charge 3.0 teknolojisiyle uyumlu. Siyah ve mavi renk seçenekleri olan cihazın fiyatının 480 USD / 415 Euro olduğunu ifade edelim.

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