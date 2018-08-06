Orijinal Razer Phone bir oyun akıllı telefonu olarak değil, daha çok oyun severler için mükemmel bir akıllı telefon olarak tanıtıldı. Öyle bile olsa ilk 120Hz ekranı ve en az onun kadar iyi özelliklerle geldi.

Razer Phone 2 Resmen Bu Yıl Geliyor!

Samsung Galaxy S9, OnePlus 6, LG G7 ThinQ ve Huawei P20 gibi diğer amiral gemileriyle rekabet etmek zorunda kalmasına rağmen Razer, cihazının “oyun akıllı telefonu” olarak ne kadar iyi bir iş çıkardığını görüyor.

Bu, şirketin Razer Phone’un ikincisini yayımlaması için başlı başına yeterli bir neden. Şangay’da düzenlenen yıllık oyun fuarı ChinaJoy 2018 sırasında, Razer Global Genel Başkanı Chen Xiaoping, yıl sonunda Çin’de yeni bir Razer telefonunun piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Chen ayrıca, yaklaşan Razer cihazının en yeni Qualcomm yonga seti ile donatılacağını da belirtti. Şu anda, Qualcomm’dan temin edilebilecek en yeni çip Snapdragon 845. Ancak söylentilere göre, ABD şirketi Snapdragon 855’i 2018’in sonuna kadar çıkarmayı planlıyor.

Razer Phone 2’nin hangi Qualcomm yonga setini kullanacağını söylemek şu aşamada mümkün değil. Ancak Razer’in yaklaşan amiral gemisine eklemeyi planladığı oyun içerikli yenilikleri görmek daha heyecan verici olacak.

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