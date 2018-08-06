Samsung‘un “bir sonraki büyük şey” Note9‘u resmi olarak açıklamasına tam üç gün kaldı. Sızıntıları ve iddiaları düzenli olarak takip edenler için cihaz hakkında bilinmeyen neredeyse hiçbir şey kalmadı denebilir.

Samsung Galaxy Note9 Hakkında İlgi Çekici Bilgiler Var

Ancak biraz acele etmiş olabiliriz. Zira görünüşe bakılırsa Samsung Galaxy Note9’a dair hâlâ birçok bilgi gelmeye devam ediyor. Bu kez adres popüler web sitesi Reddit. Samsung’a çok yakın olduğunu iddia eden bir kaynağın aktardığına göre Note9 ile ilgili henüz sözü edilmemiş birkaç şey var.

Bunlardan birincisi, Note9’u ön sipariş verenlerin daha önce bahsedilen Fortnite oyun paketi ya da Samsung alt markası AKG‘nin kablosuz, ses önleme özellikli kulaklığından birini seçebilecek olmaları. Her ikisine sahip olmak isteyenler ise 99 dolar gibi bir ücret ödeyecek. Söz konusu AKG kulaklıklarının 299 dolar olduğunu belirtelim.

Gelişmiş S Pen içinse kullanıcıların istedikleri rengi seçme özgürlüğü olacak. Ürün yalnızca 40 saniye şarj ile 30 dakika çalışabilecek. S Pen‘deki özel kamera çekim tuşuna iki kez basıldığında “kamera modunu döndürecek”.

“Yeni” kamera modundan bahsetmişken, bunun Galaxy S9+’daki ana kamera ile aynı olmadığı belirtilmiş. Akıllı sahne tanıma ve optimizasyonu için yapay zeka özelliği yer alacak. Çekimdeki hatalı noktalarla ilgili ekranda konuşma balonları gösterilecek. Son olarak Note 8’den biraz daha büyük bir ekrana sahip olması beklense de, selefi ile aynı kasaya sığabilecek.

Ancak dahası var. Tizen destekli bir Galaxy Watch’ın ayrıca bu perşembe günü tanıtılacağı belirtiliyor. 2016 Gear S3′ten farklı olarak 46 ve 42 mm boyutlarıyla hem bayan hem de erkeklere uygun olacak. Akıllı saatin ayrıca MST (Manyetik Güvenlik İletimi) özelliğini terk edeceği belirtiliyor. Böylece Samsung Pay desteği ile yalnızca NFC işlevleri üzerine odaklanılacak.

“Daha büyük” olacağı belirtilen yeni Galaxy Watch ölçüleriyle Gear Sport’a yakın olacak. Ancak daha geniş ekranla gelecek. Her şarj arasında 7 gün gidebilecek. Yeni bir altın rengine sahip olacak ve 40 farklı çalışma modu sunacak. Bu da Gear S3’e kıyasla 10 daha fazla mod demek.

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