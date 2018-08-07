Xiaomi Pocophone F1 ile ilgili yeni ve heyecan verici bilgiler geldi. Karşılaştırma puanlarının ardından, özellikleri de şimdi bir Belarus mağazası tarafından sızdırıldı. Hiçbir resim yok ve özellikler konusunda mağazalara her zaman güvenemezsiniz. Ancak önceki söylentilerle uyumlu görünüyorlar.

4000 mAh Bataryalı ve 6.2 İnç Dev Ekranlı Telefon Detaylandı

Cihazın yonga seti Snapdragon 845 olarak açıklanmıştı. Bu da sızıntı tarafından doğrulanıyor. Ekranı 1080p+ çözünürlüğe sahip bir 6.18 inç IPS panelle karşı karşıyayız. Bu panel 18:7.9 en-boy oranı sunuyor. Bu çentiğin olabileceğini düşündürüyor.

Beklenen kamera özellikleri de daha fazla ayrıntıyla onaylanmış. Çift arka kamera bir 12 MP + 5 MP düzeneğinden ibaret. Ana modül 1.4 µm piksel, f / 1.75 diyafram ve Çift Piksel otomatik netleme vaat ediyor. Ardından Super Pixel teknolojili (4 kat piksel birleştirme) 20 MP özçekim kamera (f / 2.0) var.

4000 mAh pil ümit vaat ediyor ve Quick Charge 3.0 ile geliyor (18 W). 3,5 mm kulaklık girişiyle ilgili bir haber yok. Fakat USB-C bağlantı noktası var (USB 2.0 bağlantısı için kablolu). Telefon, mağazaya göre 157.2 x 75.4 x 8.8 mm boyutlarında ve hibrit bir çift SIM yuvası barındırıyor. Böylece daha fazla depolama alanı eklemek mümkün.

Bahsedilen bu model 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Ancak önceki söylentilerde 8 GB / 128 GB’lik bir premium sürümünden bahsedilmişti.

Fiyatlandırma konusunda bir açıklama yok. Ancak daha önceki sızıntılarda Snapdragon 845’li en ucuz telefon olacağı ve 420 avrodan başlayan fiyatlarla geleceği söylenmişti. Xiaomi Pocophone F1 ile ilgili bilgiler şimdilik bu kadar.

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