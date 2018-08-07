Google, bugün bir sonraki büyük Android sürümünü resmi olarak duyuruyor. Android 9 Pie olarak adlandırılan bu güncelleme bugün ilk kez Pixel cihazlarda indirilebilecek. Google ile beta programının bir parçası olan OEM’lerden gelen cihazlar bu yılın sonbahar mevsiminden önce güncellemelerini alacak.

Android 9 İşletim Sistemi Şimdi Yayımlandı!

Android Pie, Android’in dokuzuncu büyük sürümü ve geçen seneki Android Oreo’nun halefi. Güncelleme, öncelikle telefonunuzu daha akıllı hale getirmek için makine öğrenimini kullanan birkaç yeni özellik sunuyor.

Bunlardan biri, daha az kullandığınız uygulamaları anlayan ve pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için kaynakları kesen Adaptif Pil. Benzer şekilde, Uyarlanabilir Parlaklık, ekran parlaklığını mevcut konumunuza ve cihazda ne yaptığınıza göre otomatik olarak ayarlayacak.

Makine öğreniminin diğer kullanımları arasında sık gerçekleştirilen görevleri daha hızlı yapmak var. Dilimler (pie / turta adına gönderme) uygulamaların kendilerini aramalarınıza dahil edebileceği yeni bir özellik. Böylece bir görevi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, Google uygulamasında Lyft için arama yaparsanız, Lyft, Ev veya İş’e gitmek için seçenekler içeren bir Dilim gösterecek ve hızlıca bu konumlara bir taksi isteğinde bulunmak için dokunabileceksiniz.

Uygulama başlatıcısına, etkinliklerinize bağlı olarak günün belirli saatlerinde hızlı eylemler ekleyen Uygulama Eylemleri ise bir diğer özellik. Sabahları iş yerinize hızlı bir şekilde konum çizmek için bir düğmeye basabilir veya kulaklıklarınızı taktığınızda bir çalma listesi başlatabilirsiniz. Telefonunuzu kullandıkça bunlar iyileşecek.

Android Pie ayrıca yeni sistem kontrol tuşlarıyla geliyor. Klasikleşmiş üçlü navigasyon tuş menüsü şimdi ikiye değişti. Genel Bakış modu, herhangi bir uygulamada yalnızca alttan hızlıca kaydırarak çağrılır. Bir penceredeki metni hızlıca kopyalamak ve güncellenmiş Akıllı Metin Seçimi özelliği sayesinde diğerine yapıştırmak da dahil olmak üzere birçok işlev barındırıyor.

Bildirimler de güncellendi. Yeni dairesel simgeler ve akıllı yanıt seçenekli mesajlar için genişletilmiş önizlemeler eklendi.

Uygulama kullanımınızı izleyen ve Uygulama Zamanlayıcıları ile bir uygulamayı aşırı kullanmanızı önleyen Digital Wellbeing özellikleri de önümüzdeki aylarda tüm Android’lere eklenecek. Gece Işığı özelliğini otomatik olarak açma ya da ekranı geceleri gri tonlarına çevirme gibi özellikler şu anda Pixel telefonlarda beta sürümüne üye olarak edinilebiliyor ve diğer cihazlar daha sonra bunları alacak.

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