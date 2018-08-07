Haziran ayında ilk kez duyurulduğunda Asus ROG telefon büyük ilgi çekmişti. Ancak o zamandan beri fiyatlandırma ve stok durumuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Finli bir operatör, iPhone X ile karşılaştırılabilecek bir fiyat etiketiyle sessizliği bozdu

Asus ROG Telefon Şimdi Ön Siparişe Açıldı

Ülkenin telekom şirketi Telia şimdiden ROG Phone için ön siparişleri 999 avro ya da 27,75 avroluk bir fiyat etiketi ile alıyor. Cihaz, ROG Phone aksesuarlarından biriyle geliyor. Genellikle 199 avro değerinde olan ROG Delta kulaklıklar böylece cazip bir fırsatla sunulmuş oluyor.

Gerçek gönderilerin 38. haftada başlayacağı belirtilirken, ya da başka bir deyişle eylül ayı ortası, bu cihazın bazı ülkelerdeki tanıtımıyla da aynı zamana denk geliyor. Asus’un sıradaki hedefi Hindistan marketi. Diğer pazarlar hakkında henüz herhangi bir tarih ya da fiyatlandırma bilgisi yok. Ancak buradan yola çıkarak ROG Phone’un ülkemizde en az 6000 TL civarı bir fiyatla sunulacağını söyleyebiliriz.

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