Bugün erken saatlerde Google, mobil işletim sisteminin en son sürümünün resmi adını açıkladı. Aynı zamanda Android 9.0 Pie güncellemesi doğrudan Google tarafından desteklenen cihazlara, yani Pixel telefonlara gönderilmeye başlandı.

Essential Phone Android 9 Güncellemesi Aldı!

Rekor kıran bir başarı gibi görünen bir olay daha yaşandı. Bu güncellemeyi hemen cihazlarına gönderen bir marka var; Essential hakkında konuşuyoruz. Eğer Essential telefonunuz varsa, bir güncelleme bildirimi olup olmadığını kontrol edebilir, eğer görünmüyorsa Ayarlar’dan elle aratmayı deneyebilirsiniz.

Essential, şu ana kadar işletim sistemi güncellemeleri noktasında oldukça hızlıydı. Ancak bu çok daha başarılı. Şirket henüz orijinal cep telefonunun bir devamı ile çıkmamış olsa bile, en azından yazılımı güncel tutmak için elinden gelen çabayı göstererek adil davranıyor.

Android Pie, uyarlamalı pil, uyarlamalı parlaklık, menülerde daha hızlı gezinme ve ayrıca içeriğe dayalı önerilen uygulamalar ve Eylemler ile birlikte geliyor. Google’ın yaptığı gibi, Essential da güncellemeye Ağustos güvenlik yamasını ekliyor.

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