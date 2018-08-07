Notlar uygulamasında oluşturduğunuz notları şifreleyerek notların gizli kalmasını sağlayabilirsiniz. Telefonunuzu karıştıran kişi Notlar uygulamasına girdiğinde gizlediğiniz notları göremez. Gizlediğiniz notların görüntülenebilmesi için nota oluşturduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

iOS’te Notlar Uygulamasında Oluşturulan Notları Gizleme

Not alabildiğiniz ve oluşturduğunuz notları düzenleyebildiğiniz Notlar uygulamasında, notlara parola ekleyebilir notlarınızı böylece gizleyebilirsiniz. Uygulamada notlara parola eklemek için ilk olarak Notlar uygulamasına girin. Uygulamayı açtığınızda uygulama ana ekranında, oluşturduğunuz notlar gözükmektedir. Hangi nota parola eklemek istiyorsanız o notun başlığını sola doğru kaydırın ve çıkan butonlardan güvenlik kilidi simgesine tıklayın.

Güvenlik kilidine tıkladıktan sonra açılan ekranda Parolayı Ayarla ekranında, belirlediğiniz notu gizlemek için parola oluşturmanız gerekecek. Buradaki ekranda parolanızı oluşturun. Parolanızı hatırlayabilmeniz için de bir İpucu oluşturabilirsiniz. Eğer sürekli parola girerek gizlediğiniz nota erişmek istemiyorsanız Touch ID’yi de kullanabilirsiniz.

Parola eklediğiniz nota girmek istediğinizde Notlar uygulaması size “Bu not kilitli.” yazılı bir ekran açacak. Bu ekranda Notu Görüntüle‘ye tıklayın ve parolanızı girin.

Notlara eklediğiniz parolayı kaldırmak için ise uygulama ana ekranında, parola eklediğiniz notun başlığını sola doğru kaydırın ve güvenlik kilidi simgesine tıklayın.

Oluşturduğunuz parola, uygulamada diğer notlara ekleyeceğiniz güvenlik kilitlerinde de geçerli olacaktır. Bu yüzden Touch ID’yi de parola olarak kullanmanız işinize yarayabilir.

Notlar uygulamasında silinen notları geri getirmek için hazırladığımız rehberimizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

iOS’te Notlar Uygulamasında Oluşturulan Notları Gizleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!