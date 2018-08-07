Motorola Moto X4 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Motorola’nın orta seviye akıllı telefonlarından Moto X4’te ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (bootloop, softbrick gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Motorola Moto X4 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Developer Options menüsünü ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve seçeneklerini etkinleştirin. Minimal ADB and Fastboot

TWRP Recovery

Magisk

Bootloader kilidini kaldırın.

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP imajını indirin. Dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Akıllı telefonu bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihaz bootloader moduna geçince TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca cihazın PC bağlantısını kesin ve yeniden başlatın.

Moto X4 Root Erişimini Sağlama

Magisk ZIP dosyasını akıllı telefona aktarın.

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Akıllı telefonu recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, Magisk ZIP dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

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