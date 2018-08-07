OnePlus 6’da Çift Hoparlörü Etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Günümüzde hemen her fiyat seviyesinde başarılı akıllı telefonlar bulabiliyoruz. Fakat hemen hiçbir cihazın mükemmel olmadığını da itiraf etmek gerekiyor. 1000 USD fiyat etiketli amiral gemisi akıllı telefonlarda dahi bazı eksiklerin olduğunu söyleyebiliriz.

OnePlus 6 amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon olmasına rağmen fiyat etiketi rakiplere kıyasla daha uygun seviyede ancak bu cihazın da bazı eksikleri yok değil. Örneğin dahili hoparlör sisteminin çok başarılı olmadığını belirtmek istiyoruz. Cihazda tek bir hoparlör var ve bu hoparlör cihazı tutuş şeklinize bağlı olarak kolayca kapanabiliyor. Kulaklık takmadığınız durumlarda oyun oynama ve video izleme deneyiminiz olumsuz etkilenebiliyor. Neyse ki Android dünyasında her şeyin çaresi bulunabiliyor.

OnePlus 6’da yazılım modlarıyla çift hoparlörü etkinleştirmek mümkün. Benzer çözümler daha önce OnePlus 5 ve OnePlus 5T için de hazırlanmıştı.

OnePlus 6’da Çift Hoparlörü Etkinleştirmek

OnePlus 6’da stereo hoparlörü etkinleştiren mod XDA forum üyesi tarafından geliştirildi. Bu mod ön yüzdeki ahizeyi de ikincil hoparlöre dönüştürüyor.

Akıllı telefonda çift hoparlörü etkinleştirebilmek için root erişiminin sağlanması ve Magisk’e ihtiyaç var. Stock Oxygen OS firmware’i destekleniyor, üçüncü parti ROM’larla uyumluluk yok.

Bu Magisk modu hem hoparlörü hem de ahizeyi normal sınırlarında çalıştırıyor ancak yine de bizim ya da geliştiricisinin cihaza kesinlikle zarar vermeyeceği konusunda garanti vermemiz söz konusu değil. O nedenle modül kurulumu sonrasında yaşayabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Gerekenler

Root’lu OnePlus 6 akıllı telefon

Oxygen OS

Magisk

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Magisk Manager uygulamasını açın ve Modules sekmesine erişin.

Yüzen formdaki + simgeli butona dokunun.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz ZIP dosyasını seçin ve yüklenmesini sağlayın.

Kurulum tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatın.

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