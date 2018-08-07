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Oppo F9 Akıllı Telefon 6.3 İnç Genişlikli Devasa Ekranla Geliyor

Oppo F9 akıllı telefonun bazı özellikleri geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı, cihazın tüm teknik detayları ise bugün ortaya çıktı. Akıllı telefonun önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Cihazın 6.3 inç genişlikli, çentikli yapıdaki IPS ekranı 2280 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekranın 450 nit parlaklık değeri sunduğu belirtiliyor. Cihaza güç veren MediaTek Helio P60 yongasetine 4 / 6 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi eşlik ediyor.

Oppo F9 Akıllı Telefon 6.3 İnç Genişlikli Devasa Ekranla Geliyor

Cihazın 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi barındırdığını belirttik ama muhtemelen farklı depolama seçenekleri bulunacak. Depolama alanı microSD hafıza kartlarıyla genişletilebilecek.

Arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.85 ana kameraya derinlik algısını güçlendiren 2 MP çözünürlüklü ikincil kamera eşlik ediyor. Ön yüzde selfie çekimler için 25 MP çözünürlüklü f/2.0 kamera mevcut. Firmanın F9’u selfie yetenekleriyle ön plana çıkaracağı anlaşılıyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu ve ColorOS 5.2 arayüzüyle çıkan Oppo F9 akıllı telefonda 3500 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

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