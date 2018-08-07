Android 9 Pie bugün çıktı ve Google’ın ilk hareket tabanlı gezinme sistemi ile geliyor. Dileyenler bu özelliği cihazlarında aktifleştirebiliyor. Aksi halde geleneksel üçlü yazılım düğmeleriyle devam ediyorlar: Geri, Ana Ekran ve Son Uygulamalar.

Pixel 3’ün Gezinme Tuşları Olmayacak!

Bu durum ileride aynı olmayacak. Google’un sıradaki cihazları için 4 Ekim tarihinde bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu cihazlar arasında Pixel 3 ve Pixel 3 XL var. Görünüşe bakılırsa bunlar geleneksel gezinme düğmeleriyle gelmeyecek.

Böylece sahip olacağınız tek seçenek yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak bir geri düğmesi olacak. Bu bilgi Android Central tarafından Android işletim sistemi ve Pixel için Google’ın UX yöneticisi EK Chung ile yapılan bir röportajda ortaya çıktı.

Şirket çoklu görev düğmesinden vazgeçmeyi seçiyor çünkü kullanıcı tanısı çok az insanın bunu düzenli olarak kullandığını gösterdi. Yeni jest sisteminde “normal” tüketicilerle gerçekleştirilen kullanıcı testi boyunca Google, en çok sevilen işlevlerinin, pill’i sağa kaydırarak uygulamalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma özelliğinin olduğunu öğrenmiş.

OnePlus ve Motorola hali hazırda kendi jest sistemlerine sahipler. O nedenle Google’ın böyle bir çözümle geliyor olması Android dünyasından diğer markaların da firmayı takip etmek zorunda olduğunu göstermiyor. Onlar yine geleneksel üçlü gezinme tuşlarıyla devam edebilir. Ancak sıradaki yeni akımın bu olacağına şüphe yok.

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