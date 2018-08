in

Xiaomi Mi 8 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Xiaomi’nin güncel amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8’de ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan faydalanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler (softbrick, bootloop gibi) içerdiğini, cihazı garanti kapsamı dışında bırakacağını; işlemler sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Mi 8 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

TWRP Recovery Kurulumu

Üstteki dosyaları indirin ve Mi 8 akıllı telefonda bootloader kilidini kaldırın.

TWRP imajını indirin ve mi8-twrp-3.2.2.img adını taşıyan dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın. Dosyayı Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine aktarın.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı açılacaktır.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihaz bootloader moduna geçince TWRP imajını geçici olarak yüklemek için fastboot boot recovery.img komutunu yazın.

Recovery moduna geçildiğinde Keep System Read-only? sorusuna Keep Read Only yanıtını verin.

Stock recovery’den TWRP recovery’e kalıcı şekilde geçmek için Install‘a dokunun ve daha önce cihaza aktarmış olduğunuz TWRP imajını seçin.

Mi 8’de root erişimini sağlamayacaksanız DM verity disabler‘ı yükleyerek akıllı telefonu normal şekilde boot edebilirsiniz.

Cihazı yeniden başlatmak için Reboot system seçeneğine dokunun.

TWRP recovery kurulum aşamaları bu şekilde.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu kapatın ve recovery modunda başlatmak için güç ile ses artırma tuşlarına basılı tutun.

Install‘a dokunun, cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

