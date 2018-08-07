Xiaomi için cihazın son adı bu olmayabilir, ancak şu anda Pocophone F1 olarak adlandırılan bir telefon çıkmak üzere. İlk önce Bluetooth sertifikası aldı ve daha sonra AnTuTu’da belirdi. Dün bir Belarus sitesi bazı özellikleri listeledi. Ancak bugün bu kez Romanya’dan gelen ve biraz farklı bir tür bilgi veren canlı bir görüntü eşliğinde başka bir sızıntıyla karşı karşıyayız. İki kaynaktan biri yanlış olabilir ancak bunu zaman gösterecek.

Xiaomi Pocophone F1 İşte Böyle Görünecek

Rumen perakendeci PC Garage, Pocophone F1‘in sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 630 GPU ile Snapdragon 845’e sahip olacağını söyledi. RAM, 6 GB olarak listelenirken, depolama alanı, karma SIM yuvasında microSD kart desteği ile 64 GB. Şimdiye kadar bilgiler her iki kaynak için aynı çizgide ilerliyor. Kamera düzeneğine dair bilgiler yine aynı. Arkada 12 MP + 5 MP ve önde 20 MP.

Şimdi burası biraz ilginçleşiyor. Dün Pocophone F1’in 6.18 inç Full HD+ ekrana sahip olacağı söylenirken, yeni kaynak 5,99 inç IPS panele işaret ediyor. Ekran oranı da farklı olmakla birlikte, Xiaomi’nin hem Mi 8 amiral gemisi serisinde hem de Redmi 6 Pro’da çentikli ekrana yöneldiği düşünüldüğünde F1 için de bu artık bir sürpriz değil.

Yeni sızıntıda 430 avro / 500 dolar bir fiyat etiketinden bahsedilmiş. Bu doğruysa, piyasadaki en ucuz Snapdragon 845 akıllı telefonlardan biri olabilir. Hem Belarus’da hem de Romanya’da ortaya çıktığı için, en azından Avrasya ve AB bölgeleri kendi pazarlarında telefonu görebilirler.

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