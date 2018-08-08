iOS ve Android klavyesinde bir tuşa bastığınızda hangi tuşa bastığınız klavyede gösterilir. Bu çoğu kullanıcı için oldukça sinir bozucu bir durumdur. Eğer klavyede yazarken tuşların ön izlemesini görmek istemiyorsanız bunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Klavyede Karakter Ön İzlemesini Devre Dışı Bırakma

iOS Klavyesinde Karakter Ön İzlemesini Devre Dışı Bırakma

iOS cihazınızda klavyede karakter ön izlemesini devre dışı bırakmak için Ayarlar ekranına girin ve buradaki seçeneklerden Genel‘e tıklayın. Genel ekranını aşağı yavaşça kaydırın ve Klavye seçeneğine tıklayın. Burada telefon klavyesiyle alakalı tüm ayarlamaları yapabilirsiniz. Büyük harf kilidini açabilir, akıllı noktalama özelliğini etkinleştirebilir, yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliklerini de aktif edebilirsiniz.

Karakter ön izlemesini devre dışı bırakmak için ise bu ayarların bulunduğu Klavye Ayarları ekranından Karakter Ön İzlemesi butonunun üzerine tıklayın ve bu özelliği devre dışı bırakın.

Karakter ön izlemesini tekrar aktif etmek istiyorsanız yine aynı adımları uygulayın.

Android Klavyesinde Karakter Ön İzlemesini Devre Dışı Bırakma

Android klavyesinde karakter ön izlemesini devre dışı bırakmak için Ayarlar‘a girin. Ekranı aşağı kaydırın ve Seçenekler‘e tıklayın. Klavye ayarlarını bulun ve Tuşa Basma Pop-up’u seçeneğinin üzerine tıklayarak karakter ön izleme özelliğini kapatın.

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