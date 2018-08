in

Meizu’nun sıradaki akıllı telefonları Meizu 16 ve 16 Plus hem fiyat hem de donanım özellikleriyle büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Ancak hepsi bu değil. Cihazlar yalnızca en hızlı yonga seti ve geniş RAM kapasiteleriyle gelmiyor; aynı zamanda oldukça ince çerçevelere sahipler.

Meizu 16 ve 16 Plus Her Özelliğiyle Çok Dikkat Çekecek

Meizu 16 akıllı telefonu 6 inç bir ekrana sahip olacak. Meizu 16 Plus ise daha büyük 6,5 inç bir panelle gelecek. Cihazların yan çerçeveleri 1.175 mm kalınlığa sahip. Bu da Plus modelinin 78.2 mm genişlikle iPhone 8 Plus ile aynı olacağını gösteriyor. Ancak iki cihaz arasındaki asıl farklılık ekran-gövde oranında; %90’dan fazla bir değerle tam %40’lık bir fark!

Meizu 16 Plus’ın Super AMOLED paneli 1080 x 2160 piksel çözünürlükte olacak. Ekranının altında bir de parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihazda 12 MP ana kamera ve 20 MP telefoto kamera sunuluyor. Her iki cihazin özçekim kamerası 20 MP. Kamerada otomatik HDR ve yapay zeka özellikleri için Meizu bu cihazlarda Snapdragon 845 kullanmış.

Cihazlar vapor chamber isimli özel bir soğutma sistemi ile destekleniyor. Aynı zamanda sırasıyla 3010 mAh ve 3570 mAh bataryalara sahipler. Telefonlar Meizu’nun mCharge isimli hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Meizu 16 Plus, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 470 dolar ya da 400 avrodan ve Meizu 16 ise 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla 395 dolar ya da 340 avrodan satışa sunulacak. Tüm özellikleri göz önüne alındığında dikkat çekici bir fiyatlandırma olduğu söylenebilir.

