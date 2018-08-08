Google, bu haftanın başlarında resmi Android 9.0 Pie beta programına kayıtlı tüm telefon üreticilerinin Pixel’lerden hemen sonra güncellemeyi alacaklarını duyurdu. Essential Phone güncellemeyi zaten aldığından, kalanlar Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 ve OnePlus 6 olarak sıralanıyor.

Nokia 7 Plus Android 9.0 Pie Alıyor!

Bugün, Nokia 7 Plus’ın Android 9.0 Pie güncellemesini alacak üçüncü akıllı telefon olabileceğini öğrendik. Görünüşe göre kullanıcılar, Nokia 7 Plus telefonlarının yeni sürüme geçmeye uygun olduklarını keşfetmiş. Önce Hindistan’da ortaya çıkan güncelleme yavaş yavaş diğer ülkelere de yayılacaktır.

Değişim günlüğünde bu güncellemenin 1,17 GB boyutunda olduğundan bahsedilmiş. Oldukça büyük bir indirme olduğu söylenebilir. Ayrıca güncellemeye dahil edilen yenilikler arasında adaptif pil, adaptif parlaklık, telefonunuzda gezinmek için daha pratik yollar ve içeriğe bağlı olarak önerilen uygulamalar ve eylemler var.

Android 9.0 Pie güncellemesini alan tüm telefonların beta programına kayıtlı olup olmadığı henüz belli değil. HMD Global şu ​​anda güncellemeyi Hindistan‘daki tüm Nokia 7 Plus birimlerine dağıtmakla meşgul.

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