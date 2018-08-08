Orta Sınıf Meizu 16, Samsung Galaxy S10’un Özelliğini Taşıyor

Samsung sıradaki amiral gemisi Galaxy S10 için yalnızca ekran içi parmak izi okuyucusundan daha fazlasıyla gelse iyi olacak. Zira bu biyometrik kimlik tarayıcılar bugün artık 400-500 dolarlık orta üst sınıf bir akıllı telefonda bile görülmeye başlandı.

Orta Sınıf Meizu 16, Galaxy S10’un Özelliğini Taşıyor

İkinci kademe bir Çinli akıllı telefon üreticisi (kalite değil, satış anlamında) tanıttıkları yeni telefonlarında ekran içi parmak izi tarayıcısının kullanılacağını duyurdu. Bunlar Meizu 16 ve Meizu 16 Plus olarak sıralanıyor. Bu sayede bütçe dostu bir telefonda dahi bir amiral gemisi inceliğinde çene yapısıyla karşılaşılacak.

Aslında orta sınıf diyoruz ancak buradan kastettiğimiz şey fiyat aralığı. Zira Meizu 16 yalnızca 400 dolardan başlıyor. Ancak her iki modelde Snapdragon 845 yonga seti ve 6 / 8 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Söz konusu telefon 6 inç ekrana sahip ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Daha büyük ekranlı Meizu 16 Plus (6,5 inç) ise 256 GB dahili depolama ile geliyor ve 585 dolardan başlıyor.

Bu donanım özellikleri 20 MP + 12 MP çift kamera düzeneği ve f / 1,8 diyafram açıklığı ile 3 kat kayıpsız yakınlaştırma özellikleriyle birleştirilmiş. Özçekim kamerası yine tek bir 20 MP lensten oluşuyor. Batarya taraflarında sırasıyla 3010 mAh ve 3640 mAh kapasiteler bizleri beklemekte. Sonuç olarak analistler 700 dolar gibi bir fiyat etiketiyle sunulacak olan Galaxy S10’u belirleyici kılacak özelliğin ya da özelliklerin şu aşamada ne olacağını çok merak ediyorlar.

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