Samsung’dan Oreo Çalıştıran Bütçe Dostu Telefonlar

Orta sınıf cihazlar için sızdırılmış bir yol haritasına göre çok sayıda Samsung cihazı Android Oreo güncellemesine hazırlanıyor. Ancak hemen heyecanlanmayın. Çünkü bu cihazların birçoğu en erken 2019’un ilk aylarında güncellemeyi alacak.

Samsung’dan Oreo Çalıştıran Bütçe Dostu Telefon

Ekran görüntüsünde Oreo alacak tüm cihazların listesi görülebiliyor ve bunlar toplamda 12 farklı telefondan oluşuyor. Görseller Samsung Members uygulamasından alınmış. İşte söz konusu telefonların tarihsel sıralaması:

Kasım 2018 – Galaxy J7 Neo

– Galaxy J7 Neo Ocak 2019 – Galaxy Tab A (2017), Galaxy A9 Pro (2016), Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 (2018), Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016), Galaxy J7 (2018), Galaxy J7 (2017)

– Galaxy Tab A (2017), Galaxy A9 Pro (2016), Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J2 (2018), Galaxy On5 (2016), Galaxy On7 (2016), Galaxy J7 (2018), Galaxy J7 (2017) Şubat 2019 – Galaxy J7 Max

– Galaxy J7 Max Mart 2019 – Galaxy J7 (2016)

Sızdırılmış yol haritasına ek olarak iki eski Galaxy cihazı (Xcover 4 ve Galaxy J5 Prime) Oreo güncellemesini almak üzere Galaxy WiFi sertifikasından geçmiş. Bunlar sertifikalara işaret eden ekran görüntülerinde görülebiliyor.

Önemli bir güncellemeden sonra, tüm cihazlar ek WiFi sertifikasyonuna tabi tutulur ve güncelleme kısa süre sonra serbest bırakılır, böylece Xcover 4 ve J5 Prime‘ın çok yakında Oreo yazılımını almasını bekleyebiliriz.

Önemli bir güncellemeden sonra tüm cihazlar WiFi sertifikasına tabi tutulur. Sertifika alındıktan kısa bir süre sonra cihazlar güncellemeler yayımlanmış olur. Kısacası Galaxy Xcover 4 ve Galaxy J5 Prime sahiplerinin Oreo için çok uzun bir süre beklemeleri gerekmeyecek.

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