Uygulamaları cihazınızdan kaldırsanız bile uygulamaya ait klasör ve dosyalar cihaz hafızasında saklanır. Android cihazınızdan sildiğiniz uygulamaların dosyalarını temizleyerek cihaz hafızasını genişletebilirsiniz.

Android’de Silinen Uygulamaların Dosyalarını Temizleme

1- SD Maid’i Kullanın

Android’de silinen uygulamaların cihazda kalan klasör ve dosyalarını temizlemek için cihazınızda SD Maid isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SD Maid’i indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı indirdikten sonra açın. SD Maid, telefonunuzun depolama alanına erişmek isteyecek. Buna izin verin. Daha sonra uygulama ana ekranının alt tarafında bulunan Tara butonuna tıklayın.

Uygulamalar silindikten sonra kalan dosyalar tespit edildikten sonra SD Maid’in ana ekranındaki Şimdi Çalıştır butonuna tıklayın ve açılan pencerede Çalıştır‘a dokunun.

2- ES Dosya Gezgini’ni Kullanın

ES Dosya Gezgini uygulaması da Android cihazınızın depolama alanını, silinen uygulamalardan kalan dosyaları silerek genişletir. Uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza indirin.

ES Dosya Gezgini’ni başlatın. Uygulama ana ekranındaki Temizle butonuna tıklayın. Uygulama cihazınızdaki gereksiz klasörleri ve dosyaları bulduktan sonra Şimdi Temizle butonuna dokunun. Uygulama, cihazınızda kalan tüm gereksiz dosyaları temizleyecektir.

Eğer cihazınızdaki tüm dosyaların tamamen silinmesini ve depolama alanınızın cihazı ilk aldığınız gibi olmasını istiyorsanız cihazı fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Ancak cihazı fabrika ayarlarına geri döndürme işleminden sonra fotoğraf, video ve diğer dosyalarınız kaybolur. Bu işlemden önce verilerinizi yedeklemeyi unutun.

Android’de Silinen Uygulamaların Dosyalarını Temizleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı forum sayfamız üzerinden bize iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!