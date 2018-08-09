Yeni Pixel’ler için iddia edilen tanıtım tarihi ekim ayı başlarıyken, Google Pixel 3 XL yeni bir videoda ortaya çıkarak şimdiden her şey için hazır görünüyor. Video açılan perakende kutusunu ve ürünle birlikte verilen aksesuarları gösteriyor.

Google Pixel Tasarımıyla Bu Kez Kendini Aştı!

Bu kez kutudan bir çift kulaklık çıktığını görerek oldukça şaşırdık (Pixel 2 XL’de yoktu). Aynı zamanda iyi görünüyorlar. Ek aksesuarlar arasında USB-C – 3,5 mm dönüştürücü adaptör (ürünle birlikte verilen kulaklık USB-C), USB-C – USB-C kablosu ve USB-C – USB-A adaptörü olarak sıralanıyor. Aynı zamanda Power Delivery şarj cihazı da bulunuyor.

Maalesef video Pixel 3 XL’i aksiyon halide göstermiyor. Bunun yerine fotoğrafları var. Ancak beklenmedik bir şeyi gösterdikleri söylenemez. Piksel 3 XL (çentikli) 1440p+ ekran, 4GB RAM ve Snapdragon 845 yonga seti ile gelecek. Aynı zamanda kutudan Android 9 Pie ile çıkacak ve arkada tek bir kamerası bulunacak.

Google’ın perakende pakete kulaklıklar eklediğini görmek güzel. Zira Pixel telefonlar pek ucuz değiller. Ancak sizce de çentik biraz uzun değil mi?

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