Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, geçen yıl Aralık ayında View 10 modeli akıllı telefonunu duyurmuştu. Bu cihazın Çin pazarındaki adı ise V10 idi. Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor’ın bu akıllı telefonu Mate 10 serisinin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak konumlandırılmıştı. Akıllı telefonda etkileyici 16 MP + 20 MP arka kamera yapılandırması ve 5.99 inç FullView ekran gibi başarılı bileşenler mevcuttu. Daha önce 4 ve 6 GB RAM’li versiyonları bulunan akıllı telefonun 8 GB RAM’li varyantı da satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Honor View 10’un 8 GB RAM’li Varyantı Yolda

Akıllı telefonun 8 GB RAM içeren versiyonu 14 Ağustos’ta kullanıcılarla buluşturulacak. Cihaz HiSilicon üretimi üst düzey Kirin 970 yongasetinden güç alıyor. GPU Turbo teknolojisiyle oyunlarda tatmin edici bir deneyim vaat ediliyor.

Kutusundan Android Oreo işletim sistemi versiyonu ve EMUI 8.0 arayüzüyle çıkan akıllı telefonda 3750 mAh kapasiteli pil mevcut. Bu pil Super Charge teknolojisi sayesinde % 0’dan % 50 seviyesine yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor.

Honor View 10’un 8 GB RAM’li varyantının fiyatının henüz netleşmediğini sözlerimize ekleyelim.

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