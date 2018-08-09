Android’in sevilen launcher çözümlerinden Nova önümüzdeki haftalarda büyük çapta bir güncelleme alıyor. Uygulamanın hayranları Nova Launcher 6.0’ın beta sürümünü edinerek final sürümünü beklemeden yenilikleri bizzat deneyebilir.

Nova Launcher 6.0 beta çok sayıda yenilik ve optimizasyona ev sahipliği yapıyor. İyileştirilen Settings menüsü yerleşimi, yeni Adaptive Icon’lar, yeni klasör seçenekleri, arama çubuğu iyileştirmeleri ve simge kullanımına yönelik optimizasyonlar var.

Nova Launcher 6.0 Kullanıma Sunulmaya Hazırlanıyor, İşte Gelecek Yenilikler

Uygulamanın yeni versiyonunda özetle şu yeniliklere yer veriliyor:

İyileştirilen Settings menüsü yerleşimi: Dock seçenekleri artık Desktop’ın bir parçası, sezgisel ayar hiyerarşisinde iyileştirmeler

Nova Launcher ayarlarında arama yapabilme

Daha fazla Adaptive Icon seçeneği

Klasör ve uygulama çekmecesi simge boyutunun masaüstüne otomatik olarak eşleştirilmesi seçeneği

Klasörlerdeki yeni pencere stilleri: Pencereli veya sürükleyici modlar arasında seçim yapabilme

Klasör arka plan şekilleri artık Adaptive Icon’larla aynı seçenekleri paylaşıyor: Round, Squircle gibi

Uygulama çekmecesi arama çubuğu artık masaüstünde olduğu gibi stilize edilebiliyor

Arama çubuğu sağlayıcısı artık varsayılan olarak Google veya Nova olabiliyor

Klasörler için dikey veya yatay kaydırma seçenekleri

Simgeleri yeniden boyutlandırma için Nova Prime’a ihtiyaç duyulmuyor (Muhtemelen yine de almayı tercih edeceksiniz)

Beta versiyon olmasına rağmen Nova Launcher 6.0’ı tıpkı stabil sürüm gibi Google Play uygulama mağazasından indirebiliyorsunuz. Yazılım geliştiricileri için test yapmak istemiyorsanız stabil versiyon için birkaç hafta beklemeniz gerekecek.

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