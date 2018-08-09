Dünyanın Hızlı Şarja Sahip İkinci Bütçe Dostu Telefonu

Çok sayıda merak uyandırıcı paylaşıma göre, Oppo’nun bir sonraki özçekim tabanlı akıllı telefonu Oppo F9 çok yakında tüm dünyada duyurulacak. Kod adı CPH1823 olan telefon hali hazırda elde ele dolaşmaya başladı ve elimizde bir Geekbench puanı dahi var. Bu test sonucuyla Oppo F9’un 6 GB RAM ve Mediatek tarafından geliştirilen Helio P60 yonga setiyle geleceği doğrulandı.

Oppo F9 Ne Kadar Performanslı?

Oppo F9’un küçük üçgen şekilli çentiği olan bir 6.3 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Bir önceki model Oppo F7’deki gibi 25 MP’lik bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapacak. Ana kamera düzeneği, F serisi için bir ilk olan ikili yapıda olacak ve 16 MP + 2 MP şeklinde .

Oppo, F9 Pro‘yu VOOC ile donattı ve böylece amiral gemisi olmamasına karşın hızlı şarj teknolojisine sahip olan son 15 aydaki ikinci akıllı telefon oldu. Umarız “Pro” takma adı sadece dikkat çekmek için oradadır ve 3500 mAh batarya kapasitesini tüm cihazlarda görmüş oluruz.

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