Büyük bekleyiş sona erdi ve Samsung Galaxy Note9 tanıtım etkinliği resmen bugün başlıyor. Galaxy Note9 amiral gemisi Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde tanıtılacak. Etkinlik gerçekleşirken biz de detaylar hakkında sizleri bilgilendiriyor olacağız. Galaxy Note 9 canlı yayını Türkiye saatiyle saat 18:00’de başlayacak.
Samsung Galaxy Note9 Canlı İzle
Aşağıda Samsung web sitesindeki canlı yayına giden bağlantıya yer verdik. Eğer videoyla sorun yaşarsanız birinci bağlantının hemen altında bir de resmi Samsung Twitter hesabının alternatif bağlantısı bulunuyor.
Galaxy Note9 ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda sızıntı ve iddiayı sizlerle paylaştık. Bunları düzenli olarak takip edenlerler için Galaxy Note9 hakkında bilinmeyen neredeyse çok az şey bulunuyor.
Samsung Galaxy Note9 YouTube Canlı Yayını
SamsungMobile Twitter Canlı Yayını
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