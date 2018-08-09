Samsung Galaxy Note9’un yeni işlenmiş çizimleri ortaya çıktı. Görüntülerde Galaxy Note9, Okyanus Mavisi, Geceyarısı Siyahı ve Metalik Bakır (telefonun piyasaya sürüleceği renk) ve Lila Moru (daha sonra gelecek) renkleriyle görünüyor.

Samsung Galaxy Note9’un Yeni Bakır Rengine Göz Atın

İşlenmiş çizimlere Galaxy Note9’un fiyatı ile ilgili bir miktar taze bilgi de eşlik ediyor. Adı açıklanmayan kaynağa göre, İngiltere’deki 128 GB modeli 899 sterline, 512 GB ise 1099 sterlinlik bir fiyatla satışa sunulacak.

Bu 128 GB Galaxy Note9 için 999 avro ve 512 GB için 1200 avro anlamına geliyor. 128 GB Galaxy Note9 6 GB RAM ile gelirken, 512 GB modeli 8 GB’e sahip olacak.

Yeni Note biraz daha büyük bir ekranla geliyor. Note8’in 6.3 inç ekranı ile karşılaştırıldığında 6.4 inç küçük bir fark olabilir ancak cihazlar boyutları itibariyle aynı olacak. Bu da telefonun yan ve alt çerçevelerinin daha ince olacağı anlamını taşıyor.

Samsung Galaxy Note9 bugün tanıtılacak. Samsung’un web sitesinden tanıtım anını canlı olarak izleyebileceksiniz.

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