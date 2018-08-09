Sony Xperia XZ3 ile ilgili sızan ilk bilgiler akıllı telefonda arka yüzde 48 MP çözünürlüklü tek bir kameranın yer alacağını gösteriyordu. Duruma bakılırsa bu söylentiler doğru değil ve akıllı telefonda daha önce Xperia XZ2 Premium’da gördüğümüz çift kamera modülü kullanılacak.

Bu yapılandırmada 19 MP çözünürlüklü f/1.8 ile 12 MP çözünürlüklü f/1.6 kamera bir arada yer alıyor. Yakınlaştırma yok, görüntüleme alanlarının da (25 mm ve 22 mm) birbirine yakın olduğu açık. Ön yüzdeki 13 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası da Xperia XZ2 Premium’da karşımıza çıkmıştı.

Sony Xperia XZ3’ün Kamerasının Detayları Belli Oldu

Akıllı telefonun 5.7 inç genişlikli ekranı 2160 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 845 yongasetinden güç alan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi bulunmakta. Çift SIM desteği ve microSD kart yuvasının olması sevindirici.

183 gram ağırlığındaki Xperia XZ3’ün pil kapasitesinin 3240 mAh olduğu ifade ediliyor. IFA’dan önce tanıtılabileceği ve hatta isminin de XZ3 olmayabileceği (yeni bir Xperia serisi oluşturulabilir) konuşulmakta.

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