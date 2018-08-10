Apple hayranları için yeni ve bir o kadar ilginç bir haberimiz var. Görünüşe göre ABD’li servis sağlayıcısı Sprint bugünden itibaren kullanıcılarına ayda sadece 5 dolara iPhone X sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ayda 5 Dolara iPhone X Sahibi Olmak

Firmayı kampanyayı yalnızca bir hafta boyunca açık tutacak. Kayıtlar firmanın tüm fiziksel ve çevrimiçi mağazalarından alınacak. Peki ayda 5 dolara iPhone X sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle kampanyanın hem yeni hem de mevcut kullanıcılara açık olduğunu belirtelim.

Müşteriler eğer Sprint’in aşağıda belirttiği akıllı telefonlardan birine sahipse, iPhone X’i sadece çok cüzi bir miktar ödeyerek satın alabilecek. Bunun için firmayla özel bir sözleşme imzalayacak ve mevcut cihazlarını iPhone X için takas edecekler. İşte o telefonlar:

Apple iPhone 6, 6+, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, SE.

Asus Zenfone AR;

Essential Phone;

Google Pixel, XL, 2, 2XL;

HTC 10, U11;

LG G5, G6, Stylo 3, 3+, 4, v20, v30, v30+;

Motorola Moto E Plus 5, E5 Play, g6, X 4, Z, Z Droid, Force Droid, Z Play, Z2 Force, Z2 Play, Z3 Play;

Samsung Galaxy A8+, J7, J7 Perx, Jy Prime, J7 Reine, Note 5, Note 8, S5, S5 Active, S6 Edge, S6 Edge Plus, S7, S7 Active, S7 Edge, S8, S8 Active, S8+, S9, S9+.

Sonim XP58, Sonim XP8.

Servis sağlayıcı aynı zamanda kullanıcıların yeni iPhone X‘lerini bazı özel paketlerle donatmasına da izin veriyor. Her biri kullanıcının farklı bir isteğine cevap veriyor; daha fazla konuşma, mesajlaşma ya da internet gibi.

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