Oppo sıradaki amiral gemisi Find X’i bugün üç farklı sürümüyle piyasaya sundu. Temel sürüm VOOC hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Aynı zamanda Flash Edition adında 256 GB depolama alanlı, Super VOOC destekli bir sürüm daha mevcut. Sonuncusu ise oldukça ilginç; karbon arka kapak, 512 GB depolama alanı ve Super VOOC destekli 1500 dolarlık (9000 TL) bir telefon.

Dünyanın En Pahalı Telefonu 4 Saniyede Tükendi

Bu versiyonun tam adı Oppo Find X Lamborghini Edition olarak geçiyor. Evet, ünlü otomobil üreticisi Lamborghini ile ortaklaşa üretilmiş bir ürün. Şirketten gelen açıklamaya bakılırsa söz konusu cihaz bugün satışa açıldıktan yalnızca 4 saniye sonra tükenmiş.

Find X Lamborghini Edition esasında temel sürüme oldukça yakın. 6,42 inç AMOLED bir paneli ve Full HD+ çözünürlüğü bulunuyor. Aynı zamanda kıvrımlı ekrana sahip ve 20 MP + 16 MP çift kamera düzeneğini taşıyor. 25 MP özçekim kamerası özel bir kıyak mekanizması ile gizlenmiş.

Gösterişli cihazın batarya kapasitesi 3,400 mAh. Bu da normal Find X’in 3,730 mAh bataryası ile kıyaslandığında biraz daha küçük. Ancak Super VOOC özelliği sayesinde bataryasını 35 dakika içerisinde doldurabiliyor. Oppo ilk satış etkinliğinde telefonun yanında 102 dolar / 88 avro değerinde bir kulak üstü kulaklık hediye etti.

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