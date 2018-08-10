Bir Rus teknoloji web sitesinin Telegram kanalından gelen bilgilere bakılırsa Google Pixel 3 XL amiral gemisi bazı şaşırtıcı özelliklere sahip olacak. Elimizde cihazla ilgili bir video var ve bu videoda telefonun Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırdığı görülüyor. Ancak hepsi bu değil.

Google Pixel 3 XL’in Devasa Ekranı Herkesi Şaşırtıyor

Video önceleri yalnızca Telegram hesabına özel kalırken, şimdi YouTube’a yüklenmiş durumda. Pixel telefonlarda alışkın olduğumuz çift tonlu tasarım anlayışı burada da devam ediyor. Karşımızda 1440 x 2960 piksel, 494 ppi bir ekran bulunuyor. Bu ekran 6,7 inç gibi oldukça devasa bir büyüklüğe sahip. Çentik ve diğer etkenlerle birlikte 6.683 inçlik bir alanın kullanıma sunulacağı düşünülüyor.

Kaynağa göre Google Pixel 3 XL henüz final aşamasına ulaşmamış bir sürüm. Bu nedenle tasarımda bazı değişiklikler olabilir. Ancak Snapdragon 845 yonga seti, 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı ve 3430 mAh batarya gibi ilgi çekici özellikler yerli yerinde kalacaktır. Kamera tarafında 12 MP bir sensör bulunuyor. Özçekim içinse 8 MP sunulmuş.

Videoda Android Pie’ın bir özelliği olan daima açık ekranlar için hazırlanmış bir arka planın kullanıldığı görülüyor. Google’ın bunu Pixel 3 akıllı telefonlarına özel olarak sunması mümkün. Videoyu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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