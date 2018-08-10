Samsung’un büyük Galaxy Note9 duyurusu şimdi tamamlandı ve cihazın tanıtım videolarının yayımlanması için doğru zaman geldi. Bu kez karşımızda altı yeni Galaxy Note9 videosu var

İşte Samsung Galaxy Note9 Tanıtım Videoları

Her biri telefonun dikkat çeken bir özelliğine odaklanıyor. Videolardan ilki cihazın iyileştirilmiş tasarımından ve biraz daha büyük Infinity ekranından bahsediyor. Sonraki iki videoda ise yeni Bluetooth destekli S Pen‘e dikkat çekilmiş.

Reklam filminde S Pen’in yeni işlevleri gösterilmiş ve bunlarla neler yapılabileceğinin ipuçları verilmiş. Bundan sonra gelen dördüncü videoda Galaxy Note9’un “Akıllı Kamera” teknolojisinden bahsediliyor. Samsung’un bu noktada artık markaların diline yapışan “yapay zeka” ifadesini kullanmadığını görmek bir anlamda sevindirici olmuş.

Temel olarak artık karşımızda yepyeni bir kamera yazılımı bulunuyor. Ancak daha fazlası var; sondan bir önceki video Galaxy Note9’un performansından bahsederken, son videoda yeni DeX işlevinin kullanım alanları detaylandırılmış. Note9 tanıtım videolarını izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Video #1, Video #2, Video #3, Video #4, Video #5, Video #6

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