Android 9 Alacak HTC Cihazlar Açıklandı

HTC, Android 9 Pie güncellemeleriyle ilgili planlarını detaylandıran sıradaki üretici oldu. Şirketin hangi telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağı dün yeni bir tweet ile açıklandı. HTC Android 9 ile yakından ilgilenen firmalardan olacak.

HTC Android 9 İle Yakından İlgilenecek

Android 9 Alacak HTC cihazlar şöyle sıralanıyor:

HTC U12+

HTC U11+

HTC U11

HTC U11 life (Android One)

Görüldüğü gibi bu yıl piyasaya sunulan U12+ listede ilk sırada geliyor. U12+’ın arkasında ise U11+, U11 ve U11 Life bulunmakta. Ancak U Ultra ile U play henüz Android 9.0 güncellemesi alacak cihazlar arasında görünmüyor. Yine de müteakip başka bir güncelleme dalgasına dahil olma ihtimalleri de var. Ayrıca HTC Android 9 güncellemesi için henüz kesin bir tarihe işaret edilmediğini belirtelim. Fakat bunun duyurulması fazla zaman almayacaktır.

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