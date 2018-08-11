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Android 9 Alacak HTC Cihazlar Açıklandı

HTC Android 9

HTC, Android 9 Pie güncellemeleriyle ilgili planlarını detaylandıran sıradaki üretici oldu. Şirketin hangi telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağı dün yeni bir tweet ile açıklandı. HTC Android 9 ile yakından ilgilenen firmalardan olacak.

HTC Android 9 İle Yakından İlgilenecek

HTC Android 9

Android 9 Alacak HTC cihazlar şöyle sıralanıyor:

  • HTC U12+
  • HTC U11+
  • HTC U11
  • HTC U11 life (Android One)

Görüldüğü gibi bu yıl piyasaya sunulan U12+ listede ilk sırada geliyor. U12+’ın arkasında ise U11+, U11 ve U11 Life bulunmakta. Ancak U Ultra ile U play henüz Android 9.0 güncellemesi alacak cihazlar arasında görünmüyor. Yine de müteakip başka bir güncelleme dalgasına dahil olma ihtimalleri de var. Ayrıca HTC Android 9 güncellemesi için henüz kesin bir tarihe işaret edilmediğini belirtelim. Fakat bunun duyurulması fazla zaman almayacaktır.

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