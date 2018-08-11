Android telefonlardaki arama kaydı ve kişileri nasıl yedekleriz? Bildiğiniz gibi Android platformunda hemen her şeyi gerçekleştirmek mümkün. Biz de bu zenginlikten yararlanarak telefonlardaki arama kaydı ve kişileri yedeklemenizi sağlayacak basit bir yazı hazırladık. İlk olarak Super Backup & Restore uygulamasını buraya tıklayarak cihazınıza indirin. Bu uygulama sayesinde pek kullanılmasa da SMS’leri de bulut ortamında yedeklemeniz mümkün. Günümüzde özellikle kurumsal düzeyde SMS hala kullanılmaya devam edilen bir özellik ve muhtemelen bazı SMS’leri hiçbir zaman kaybetmek istemezsiniz.

Android Telefonlardaki Arama Kaydı ve Kişileri Nasıl Yedekleriz?

Uygulamayı indirdikten sonra oldukça anlaşılır bir arayüzle karşılaşacaksınız. Size sunulan yedekleme olanakları arasında SMS, Arama Kaydı, Kişiler, Takvim gibi kategoriler var. Bunlar genellikle yeni bir telefona geçiş yaptığınızda ihtiyaç duyacağınız şeyler. Bu arada uygulama ücretsiz fakat gelir sağlamak için reklam gösteriyor. Kesinlikle rahatsız edici değil. Şimdi örnek olarak SMS’leri yedekleyelim.



SEND TO CLOUD özelliği yedeğinizi bulut hesabınıza göndermeye olanak tanıyor. Fakat öncesinde BACKUP ALL ile SMS’leri yedekleyin. Bunu takiben, alınan yedeğin Google Drive’a veya başka bir yere gönderebileceğiniz seçenekler sunuluyor. Yedekleri Google Drive ortamına göndermek istiyorsanız bunu işaretleyin.

Diğer yandan, SEND TO OTHERS seçeneğini kullanarak başka uyumlu uygulamaları da tercih etmeniz mümkün. Hepsi bu kadar. Android telefonunuz için basit bir yedekleme çözümü arıyorsanız Super Backup & Restore tamamen işinizi görecektir. Telefonlardaki Arama Kaydı ve Kişileri Nasıl Yedekleriz? sorusu da böylece yanıtlanmış oldu.

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