Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Galaxy Note9, Huawei Mobile‘ı fazla etkilemişe benzemiyor. Öyle ki firma resmi Twitter hesabı üzerinden Samsung’a bir eleştiri bile yollamış.

Huawei’e Göre Samsung Galaxy Note9 Etkileyici Değil

Firma gönderisinde, Huawei P20 Pro’yu çıkardıklarıda bir sıçrama yaptıklarını ve her zaman günlük hayatta fark yaratacak yükseltmeler getirdiklerini söylüyor. Bunları üç lensli 40 MP kamera düzeneği, 5 kat yakınlaştırma ve daha fazlası şeklinde özetlemiş. Tweet’in sonunda ise “sırada neyin geleceğini hayal edin…” ifadesini kullanmış.

Huawei’in burada bahsettiği cihaz P10 Plus. Yani kıyaslandığında Note9’un oldukça küçük bir yükseltme olduğunu söylüyor. Elbette Note8’in P10’dan daha ileride bir cihaz olduğunu düşünenler de olabilir ancak bunun iki firma arasındaki tatlı rekabeti bozmasına izin vermeyelim.

Huawei aynı zamanda Mate 20 Pro hakkında bir ipucu veriyor. Kamera departmanında belki de önemli bir yenilik olabilir. Tıpkı 4’lü kamera düzeneği ihtimali gibi. Her şeye rağmen daha iyi bir çipset ve iyileştirilmiş kamerayla karşılaşacağımıza şüphe yok. Mate 20 Pro mu Note9 mu? Bu yarışın kazananı kim olacak görelim.

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